ليبيا – كشف مدير مشروع أرباب الأسر في المصرف المركزي في طرابلس سالم السيوي عن تسييل الأموال الخاصة بعلاوة الأبناء فقط لمن هم دون سن الـ18.

السيوي أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد إن القيمة المصروفة الآن تضاف للحساب الجاري الذي تم فيه آخر معاملة للحصول على مخصصات أرباب الأسر مؤكدا تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من سن الـ18.

وأضاف إن هذا التأجيل مرده التحقق من عدم حصول هتين الفئتين على رواتب من الدولة مبينا إن الإجراء المعني بالأمر سيتم من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية التي ستتولى متابعة أي مراجعات أو تعديلات أو استفسارات على أن تصرف العلاوة لاحقا خلال الاسابيع القادمة.

Share and Enjoy ! 0 Shares