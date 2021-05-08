ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي إن خروج المرتزقة يشكل تهديداً لمصالح الإخوان والميليشيات المسلحة.

الفارسي أوضح في تصريح لصيفة”الاتحاد” أن مسألة وجودهم من عدمه يتوقف على مستقبل مشروع تركيا في ليبيا.

وأكد أن جماعة “الإخوان” تقود حملة شرسة ضد أي مسؤول يدلي بتصريحات ضد المرتزقة المتواجدين في غرب البلاد، لافتا إلى وجود هاجس أمني لدى الوزيرة بسبب التهديدات والترهيب الذي يمارس ضدها.

كما أعرب عن تخوفه من استهدافها بواسطة الجماعات المتشددة في ليبيا بسبب موقفها الوطني والقوي والداعم لسيادة الدولة الليبية.

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