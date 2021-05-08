ليبيا – طالب محمد الحصان القيادي بمدينة مصراتة و آمر الكتيبة 166 التابعة لرئاسة أركان الوفاق برئاسة محمد الحداد في إجتماع نظمه قادة الفصائل المسلحة بطرابلس داخل مقر مصنع التبغ بمحاصرة مقرات وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي بالأسلحة بجميع الأنواع على الأرض إحتجاجًا على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن إخراج كل العسكريين الأجانب ومرتزقتهم من ليبيا بحضور نظيرها التركي وتعيين المجلس الرئاسي بـ حسين العائب على رأس جهاز المخابرات الليبي.

الحصان طالب في مقطع مصور سرب خلال جلسة الفصائل المسلحة إطلعت عليه المرصد قادة الفصائل المسلحة الحاضرين بعدم السكوت بعدم التهدأة لأنهم إن فعلوا ذلك لن يعيرهم أحد إهتمامه بعد الآن، مضيفًا :” حفتر يرميهم في الشارع ولا يستطيع أي أحد يقول كلمة نحن كذلك إن كنا على قلب رجل واحد كل من لديه (حديدات) سيارات مسلحة فليخرجها، إما تستقيم الامور ونفعل ما نريد أو ينتهوا”.

وطالب القيادي بمدينة مصراتة قادة الفصائل المسلحة الذين هللوا بكلمته بضرورة بدء العمل من الآن، وهو ما حصل بتحركهم بسياراتهم المسلحة من مقر مصنع التبغ بمنطقة الدريبي غرب طرابلس إلى مقر الرئاسي بفندق كورنثيا وسط المدينة للبحث على رئيس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحسب مقطع مصور نشره أحد المسلحين اللذين لم يكونا متواجدين داخل الفندق.

يشار إلى أن تصريحات الحداد ضد المجلس الرئاسي المنبثق عن لجنة الحوار السياسي قد تم بحضور عضو لجنة الحوار عماد المنفوخ .

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