روسيا – كلف الرئيس فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية بضمان نقل وحدات المجمع الشتوي الجديد لمحطة “فوستوك” إلى منطقة القطب الجنوبي في عام 2021.

وتم على موقع الكرملين على الإنترنت، نشر قائمة التعليمات الخاصة بذلك، بعد اجتماع مجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية.

وقالت الوثيقة: “يتعين على الحكومة الروسية اتخاذ القرارات اللازمة، لضمان نقل وحدات المجمع الشتوي الجديد لمحطة فوستوك إلى المنطقة القطبية الجنوبية في عام 2021، من أجل تشغيله بشكل كامل في عام 2024”.

وذكرت الوثيقة، أن رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، يتحمل مسؤولية تنفيذ هذا التكليف الرئاسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الحكومة الروسية مع وزارة الخارجية وجهاز الأمن الفيدرالي، وهيئات السلطة التنفيذية المعنية، بالنظر في مقترحات الجمعية الجغرافية الروسية، حول تقديم الدعم لبعثة الدراسات الدولية في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا، وفي أراضي الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي. وكلف رئيس الدولة، هذه الجهات الرسمية، باتخاذ القرارات اللازمة، في ختام النظر في هذا التكليف.

وأضافت الوثيقة: “الموعد النهائي لتقديم التقرير – 1 يونيو 2021. المسؤول: ميخائيل ميشوستين، وسيرغي لافروف، وألكسندر بورتنيكوف”.

المصدر: نوفوستي

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