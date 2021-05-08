ليبيا – أكد عضو لجنة إدارة منظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي أحمد الديب بدء وصول المياه إلى مدينة طرابلس وضواحيها تدريجيا.

مدير المنظومة قال في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” أمس الجمعة إن الكمية بلغت حتى الآن 150 ألف متر مكعب.

وذكر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الحفارة أن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة بدأت فعليا بفتح صمامات التحكم بالتدفق بالمسارين بشكل جزئي.

وأضافت منظومة الحساونة في منشور على صفحتها بفيسبوك أن عملية فتح الصمامات جرت بعد عود التيار الكهربائي لمحطات الطاقة الفرعية بالحقل الشرقي بعد انقطاع دام لساعات.

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