العراق – أعتقلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم “داعش” في ثلاث محافظات بينهم مطلوب وصف بالمهم.

وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان امس: “تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب واجباتها النوعية التي تفكك خلايا عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف: “باشر أبطالنا بالواجب الأول في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد حيث أُلقي القبض على الإرهابي (خ.ن) والذي يعد من الأهداف المهمة المطلوبة لجهاز مكافحة الإرهاب” دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن مدى أهمية هذا المعتقل.

وأوضح أن قوة من الجهاز اعتقلت في منطقة الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار على عنصرين من التنظيم.

وأشار إلى أن قوات الجهاز اعتقلت في محافظة كركوك (250 كم) شمال بغداد إرهابيا في أحد الأحياء السكنية، مبينا أن الإرهابي الخامس تم اعتقاله في جانب الكرخ غربي العاصمة بغداد.

وخلص رسول إلى القول “إن عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر لنا بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقي أفراد عصابات داعش الإرهابية، وتمنع المخططات التي تستهدف أمن المواطنين”.

وكان رسول أعلن أمس اعتقال قيادي في “داعش” وقتل ثلاثة من قيادات التنظيم جنوب غربي بغداد ينتمون لما يسمى بولاية الجنوب في التنظيم.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

Share and Enjoy ! 0 Shares