ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي مع إحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك.

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ووفقا لما ورد في المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية وتابعته صحيفة المرصد تم خلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس النواب الهادي الصغير وعبد السلام محمد مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتفعيل الادارة المحلية بشكل عام.

وتضمنت النقاشات إشكاليات شركات خدمات النظافة العامة بشكل خاص فضلا عن التطرق إلى الأمور المتعلقة ببعض المجالس البلدية والتسيرية ليتم الاتفاق على العمل بشكل مشترك على حل المختنقات الحالية وايجاد حلول عملية لها في أقرب وقت.

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