إسبانيا – يحرص الأوروغواياني لويس سواريز، على مواجهة فريقه السابق برشلونة، رفقة ناديه الحالي أتلتيكو مدريد، ضمن مواجهات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وخلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل قمة “الليغا” المرتقبة، والتي ستلعب دورا كبيرا في تحديد بطل هذا الموسم، خطف سواريز الأضواء بلقطة “مضحكة”.

وقبل الدخول إلى مقر تدريبات “الروخي بلانكوس”، كان أحد المعجبين بانتظار النجم الأورغواياني حيث حاول إهداءه لوحة تذكارية، لكن قبل أن يقرر سواريز استلام الهدية، حاول الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ووقع اختياره على ارتداء جوارب التمرين كقفاز في يديه قبل أن يتسلم الهدية منعا للتلامس.

وبدى سواريز شديد الحذر خاصة بعد أن حالت إصابته بفيروس كورونا بينه وبين المشاركة في مواجهة الذهاب أمام البارسا، والتي فاز بها أتلتيكو 1-0 على استاد “واندا ميتروبوليتانو” في المرحلة العاشرة من الليغا، عقب تواجده رفقة منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

يذكر أن أتلتيكو يتصدر ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد وبرشلونة صاحب المركز الثالث.

المصدر: twitter/elchiringuitotv

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