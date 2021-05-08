صادرات تركيا إلى السعودية تتراجع إلى الصفر تقريبا

صادرات تركيا إلى السعودية تتراجع إلى الصفر تقريبا

تركيا – تراجعت صادرات تركيا إلى السعودية إلى الصفر تقريبا بعد أن فرضت المملكة حصارا غير رسمي على البضائع”.

وأشارت المعلومات إلى أن موقع الأخبار والتحليلات الاقتصادية “PA Intelligence” كشف نقلا عن بيانات من جمعية المصدرين الأتراك “TIM” أن “الصادرات تراجعت بنسبة 94.4% سنويا، إلى 11.25 مليون دولار في أبريل الماضي.

وأوضحت المصادر أن الرياض “لم تعلن رسميا إصدار قرار بمقاطعة البضائع التركية”

من جانبها، أفادت جمعية المصدرين الأتراك بأن صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية في الأشهر الأربعة الأولى من العام تراجعت بنسبة 93.3% إلى 67.4 مليون دولار.

المصدر: صحيفة “زمان”

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