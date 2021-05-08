إنجلترا – تعرض دار مزادات “كريستيز” للبيع هذا الشهر أكبر ألماسة على الإطلاق زنة 100.94 قيراط تحمل اسم “ألروسا سبكتاكل”، روسية المنشأ.

ومن المتوقع أن تسجل الألماسة ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري (19.96 مليون دولار) خلال عرضها في المزاد المقرر يوم 12 مايو الجاري.

وقالت الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات ماري-سيسل سيسامولو: “هذه الألماسة الرائعة التي تزن مئة قيراط انتزعت من حجر خام كان يزن في الأصل أكثر من 200، وكانت تسمى ألماسة سيرغي دياغليف الخام واستخرجت في عام 2016”.

وأضافت: “استغرق الأمر عاما وثمانية أشهر بين الحجر الخام والألماسة المثالية التي نعرضها اليوم”.

والألماسة واحدة من 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.

المصدر: “رويترز”

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