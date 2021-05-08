ليبيا – التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بإحميد حومة النائب الثاني لرئيس البرلمان وعضوي المجلس الهادي الصغير وعبد السلام محمد.

ووفقا لما جاء في المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية وطالعته صحيفة المرصد ناقش المسؤولون الـ3 توطين شركة زلاف في مدينة سبها والإسراع بإنشاء مصفاة في الجنوب وتوظيف الشباب الخريجين خصوصا في تخصصات النفط والغاز.

وشملت النقاشات إنشاء معهد للنفط بالجنوب ونقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية احتياجات المنطقة ليتفق الـ3 على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية.

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