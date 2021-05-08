سوريا – ناشدت غرفة تجارة دمشق التجار والصناعيين دعم الليرة السورية، وطلبت منهم وقف شراء الدولار حتى نهاية الشهر الجاري من جميع المنافذ وشركات الصرافة.

وقالت الغرفة في تعميم أصدرته اليوم إن “التداول (بغير الليرة) من المخالفات التي تضر بالوطن والاستقرار الاقتصادي” تحت طائلة العقوبات بموجب المرسوم رقم 3 الصادر عام 2020 لمن يتعامل بغير الليرة السورية.

يأتي ذلك بينما بدأ سعر الصرف في السوق السوداء يشهد ارتفاعا إذ تجاوز سعر الدولار 3000 ليرة، حسب المنصات الرئيسية التي ترصد الأسعار في السوق، وسجلت بعض تلك المنصات سعرا يعادل 3120 ليرة.

وتسعى الحكومة لضبط الأسعار بعدما وصلت مستويات غير مسبوقة، في وقت تتهيأ فيه البلاد لخوض انتخابات رئاسية تبدو نتائجها حسب جميع التوقعات محسومة للرئيس الحالي بشار الأسد.

وكان المصرف المركزي السوري اتخذ مجموعة من الخطوات التي أدت إلى استقرار نسبي في سعر الصرف، إذ وحد السعر بما يقارب سعره الحقيقي في السوق، بعدما كان السعر الحقيقي يزيد عن مثيله الرسمي بأكثر من الضعف، كما وضع المركزي أسعارا للحولات الواردة من الخارج مقاربة أيضا للسعر الرسمي (2500 ليرة للدولار).

يذكر أن عددا من شركات الصرافة، وفي سياق حزمة الإجراءات الحكومية للجم ارتفاع أسعار الصرف، بدأت تسلم التجار والصناعيين الحوالات بالدولار، حسبما أعلنت منذ أيام، رغم أن ذلك ممنوع بموجب المرسوم رقم 3.

وكانت تلك الشركات بدأت تبيع الدولار بسعر يزيد عن 3000 ليرة، متجاوزة السعر الرسمي الذي كان محددا سابقا عند 1256 ليرة.

المصدر: RT

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