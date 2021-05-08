ليبيا – أكد مجلس النواب أن البيان المشترك لسفارات دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا.

المجلس قال في بيان رقم (02) لسنة 2021، بشأن ما ورد في البيان المشترك لسفارات دول الخمس، إنه يؤكد على ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف المجلس أنه تابع بيان سفارات دول (ألمانيا، ايطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة ) لدى ليبيا والذي لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا، والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مرورًا بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولًا إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

وأعلن مجلس النواب رفضه القاطع لما ورد بهذا البيان باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهد كبير للوصول إلى ما تحقق اليوم.

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