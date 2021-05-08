لبنان – أكدت مصادر أوروبية مطلعة حصول تطور في التصور الأوروبي في التعامل مع الوضع الداخلي المتدهور في لبنان، مشيرة إلى وجود احتمالات للتعامل جماعيا مع الملف اللبناني.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن إدارة العلاقات الخارجية وزعت على الدول الأعضاء ورقة تتضمن عدة خيارات واحتمالات للتعامل جماعيا مع الملف اللبناني، موضحة أن محتوى الورقة هو ثمرة تحليلات وتقييمات وأراء أوروبية تساهم في البحث عن أفضل الطرق للتعامل مع الوضع المقلق في هذا البلد، حيث “أخذنا بعين الاعتبار موقع لبنان الإقليمي ووضعه الداخلي ونتقدم خطوة بخطوة”.

من الجدير ذكره، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماعهم الاثنين القادم آخر تطورات الوضع اللبناني وكيفية رد الفعل الأوروبي عليه.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، غادر بيروت اليوم الجمعة بعد زيارة استمرت يومين، لحث الطبقة السياسية على التحرك نحو تشكيل حكومة يمكن التعامل معها دوليا وتقديم المساعدة لإنقاذ البلاد من الانهيار.

كما كانت باريس قد فرضت عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية التي تتهمها بتعطيل تشكيل الحكومة.

المصدر : أكي

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