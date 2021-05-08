ليبيا – أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير أن رئيس الحكومة والرئاسي مجتمعًا امام محك واختبار حقيقيان في تصميمهم وعزمهم على المضي في توحيد البلاد.

الصغير أضاف في تدوينه على موقع “فيسبوك” “يمكن للمنقوش ان تمارس مهامها من أي مدينة اخرى اللهم الا اذا كان رئيس الحكومة والرئاسي سيرضخون لابتزاز الميليشيات في طلباتهم المخالفة للاتفاق السياسي وقرار مجلس الامن”.

وتابع”وهذا يضع كل الاتفاق على المحك بداية من اعتماد الاتفاق من قبل البرلمان الى منح الثقة وكذلك اعتماد الميزانية وكذلك تصديرالنفط وعائداته”.

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