النيبال – ذكر مصدر مطلع أن رجلا نيباليا من عرق الشيربا تسلق جبل إفرست للمرة الـ25 امس ليحطم رقمه القياسي، بعد أن صعد ضمن مجموعة كانت أول من يصل إلى القمة منذ أكثر من عام.

وأغلق أعلى جبل في العالم أمام المتسلقين في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وكانت آخر محاولة ناجحة للوصول للقمة، قبل تسلق اليوم الجمعة بعد إعادة فتح الجبل، في عام 2019.

وقالت مسؤولة السياحة ميرا أشاريا إن كامي ريتا شيربا البالغ 51 عاما تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 مترا عبر طريق التلال الجنوبية الشرقية التقليدي مع 11 متسلقا آخرين من عرقية الشيربا.

وكان النيوزيلندي السير إدموند هيلاري وتينزينغ نورجاي من عرقية الشيربا أول من تسلق الجبل عبر هذا الطريق، الذي لا يزال الأكثر شعبية، في عام 1953.

وحطم كامي رقمه القياسي البالغ 24 صعودا والمسجل في عام 2019. وقال آنذاك إنه سيتقاعد بعد صعوده الخامس والعشرين. ولم يتسن الاتصال به بعد للتعليق.

المصدر: رويترز

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