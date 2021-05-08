هاميلتون الأسرع في اليوم الأول لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

هاميلتون الأسرع في اليوم الأول لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

إسبانيا – سجل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات أسرع زمن خلال التجارب الحرة بجائزة إسبانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات امس.

وتقدم هاميلتون، متصدر الترتيب العام بفارق ثماني نقاط عن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ليهيمن مرسيدس على أول مركزين في التجارب.

وكان فرستابن في المركز الثاني بالتجارب الصباحية لكن سائق رد بول تراجع للمركز التاسع بفارق 0.615 ثانية عن المقدمة في المساء بحلبة كتالونيا.

وكان بوتاس الأسرع في التجارب الحرة الأولى بالصباح حين سجل دقيقة واحدة و18.504 ثانية متفوقا بفارق 0.033 ثانية على فرستابن لكن هاميلتون سجل دقيقة و18.170 ثانية في الجولة الثانية.

وقال هاميلتون الفائز بسباق البرتغال الأسبوع الماضي والذي يستعد لتعزيز رقمه القياسي بالانطلاق من المقدمة للمرة 100: “كانت بداية جيدة للأسبوع والحلبة رائعة والتوازن لدينا يشبه ما حدث في السباق الماضي وتبدو المنافسة متقاربة”.

المصدر: رويترز

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