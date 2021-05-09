ليبيا – أوضح مدير مشروع منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية علي البوسيفي أن القيمة المصروفة حاليًا هي منحة الأولاد الأقل من سن الـ18 عامًا.

البوسيفى قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”: إن صرف علاوة الزوجة والبنات فوق الـ18 سنة ستصرف لهم الأسابيع القادمة، بعدما تتحقق وزارة الشؤون الاجتماعية من عدم حصولهم على رواتب من الدولة.

وأفاد مدير المشروع بأن قيمة منحة الزوجة والأولاد تضاف إلى الحساب الجاري الذي أجرى فيه آخر معاملة لمخصصات أرباب الأسر.

وتابع أن أي مراجعات أو تعديلات أو استفسارات يرجع فيها لوزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد.

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