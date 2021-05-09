روسيا – أعلن جيش إستونيا أن القوات الأمريكية نفذت الليلة الماضية عملية إنزال جوي واسعة النطاق في أراضي البلاد، ضمن إطار المرحلة التمهيدية لأكبر مناورات لحلف الناتو في أوروبا منذ 25 عاما.

وأكد المكتب الإعلامي التابع لهيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية أن أكثر من 700 من عناصر الفرقة الـ82 التابعة لقوات الإنزال الأمريكية نفذوا ليلة أمس الجمعة على اليوم السبت عملية إنزال في مطار بلدة نورمسي في قضاء يارفا وسط البلاد، بالإضافة إلى إنزال آليات ومعدات قتالية.

ولفت الجيش الإستوني إلى أن معظم العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في العملية نقلوا إلى البلاد من الولايات المتحدة مباشرة، مشيرة إلى أن عملية الإنزال نفذت في “ظروف تكتيكية تشبه الواقع بأقصى قدر ممكن”.

وجرت العملية تحت إشراف رئيسة إستونيا كرستي كاليولايد التي وصلت نورمسي لهذا الغرض.

وسيتوجه عناصر قوات الإنزال الأمريكيون اليوم والليل القادم على متن مروحيات من نورمسي إلى المعسكر الرئيسي لمناورات Swift Response التي تمثل المرحلة التمهيدية لمناورات Defender Europe، وهي أكبر مناورات يجريها حلف الناتو في أوروبا منذ الحرب الباردة.

المصدر: نوفوستي

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