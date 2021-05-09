مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو، أن القاهرة لن تقبل المساس بأمنها المائي، مشددا على ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم لملء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الرئاسة المصرية إن “السيسي استقبل بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي ومدير المخابرات العامة عباس كامل”.

وأشارت إلى أن “اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة”.

ولفتت إلى أن “السيسي شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.

وأضافت أن تشيسيكيدي أكد من جانبه “حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيدا بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث”.

المصدر: “المصري اليوم”

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