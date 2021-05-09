السعودية – تلقى الشارع الرياضي في السعودية صدمة بعد وفاة فهد الهزازي بطل كمال الأجسام في المملكة بشكل مفاجئ أمس السبت.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حزنهم بعد سماعهم نبأ وفاة هزازي، خاصة وأنه كان قد نشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع “سناب شات” خلال تدريباته قبل الحادث ببضع ساعات فقط.

وتداول مغردون رسالة صوتية عبر تطبيق “واتساب” بأن وفاة هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديدة، إذا كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم، وهو ما أكدته العديد من التقارير.

ونفت تلك التقارير كل ما تردد بشأن وفاة هزازي أثناء تأدية التمارين الرياضية داخل إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم) وانخفاض نسبة الأنسولين في الدم، أو إصابته بفيروس كورونا وتطور الأمر حتى وفاته.

وأحرز هزازي لقب بطل السعودية لكمال الأجسام العام الماضي بفئة وزن فوق 90 كغم.

ومثل هزازي السعودية ‏في عدة محافل دولية، محققا عددا من البطولات، منها ‏حصوله على بطولة أرنولد كلاسي، ووصوله إلى المركز الرابع في بطولة العالم لكمال ‏الأجسام.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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