ليبيا – شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على أن الوقت قد حان لإنصاف أهل فزان من قسوة الحكومات والانتصار لهم إكبارًا وإجلالًا والتزامًا.

الكوني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس السبت قال: “بين الوجع والفخر تحتار المشاعر في فزان والتي ما فتئت، رغم قسوة الطبيعة، وقسوة الحكومات، وعصف البعد عن المركز، تنتصر للوطن. وما انفكت، بصبر، وتحمل شامخ، موحدة للأمة/ جامعة صمام أمان. شددت لأهلي في فزان على أنه قد حان الوقت لإنصاف الجنوب/ أن ننتصر له، إكبارًا وإجلالًا، والتزامًا”.

بين الوجع والفخر تحتار المشاعر في #فزان. والتي مافتئت، رغم قسوة الطبيعة، وقسوة الحكومات، وعصف البعد عن المركز، تنتصر للوطن. وما إنفكت، بصبر، وتحمل شامخ، موحدة للأمة/جامعة، صمام أمان. شددت لأهلي في #فزان على إنه قد حان الوقت لإنصاف #الجنوب/أن ننتصر له، إكباراً وإجلالاً، وإلتزاماً. pic.twitter.com/9HkdKC5DVP — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) May 8, 2021

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