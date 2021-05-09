ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة نجلاء المنقوش زيارة تفقدية للمناطق الحدودية الجنوبية، التقت خلالها بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر، وكان في استقبالها مقرر مجلس النواب صالح قلمة، وعضو مجلس الدولة الاستشاري الطاهر المكني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في البلدية.

المنقوش شاركت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في عدد من الاجتماعات بالبلدية استمعت خلالها للمشاكل التي يعاني منها المواطنون من نقص في الخدمات وسوء في الوضع المعيشي، متعهدةً بنقل معاناة المواطنين بالبلدية إلى مجلس الوزراء لإيجاد الحلول اللازمة لها.

واتجهت المنقوش في إطار استراتيجية مشتركة للحكومة بين الوزارات المختصة، منها الداخلية والخارجية والدفاع والهجرة غير الشرعية وغيرها، ومن أجل الوقوف على حال وأوضاع المنافذ البرية إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر، والتقت بالمسؤولين على المعبر والعاملين فيه.

وألقت المنقوش كلمة خلال جولتها عبرت فيها عن شكرها للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم، متعهدة لهم بتعزيز الوجود الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة، والتي تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية.

وقالت: إن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.

وأكدت أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار؛ من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر، بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب.

وفي إطار حديثها عن دول الجوار ذكرت المنقوش: “نتمنى الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية، عانينا في ليبيا كثيرًا من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي، وطالبنا مرارًا وتكرارًا هذه الدول بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم تقينا وتقيهم شرور الحرب”.

وطالبت المنقوش بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة في كل ليبيا، “فاغنر وجنجاويد وسوريين وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب او الغرب او الشرق، وفورًا من ليبيا، والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 بإشراف أممي، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتابع: “نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة”.

وبيّنت خلال كلمتها أن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرًا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.

كما شددت على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، مؤكدةً على أن أمن ليبيا واستقراراها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

المنقوش قالت في ختام كلمتها للدول الأوروبية: “إن دوركم قد جاء للإيفاء بالتزاماتكم ووضع وعودكم موضع التنفيذ”، موضحة أن ليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل، فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء بها، والان.

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