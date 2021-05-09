ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه بعد منح الثقة للحكومة في مدينة سرت تم ملاحظة دخول قادة المليشيات في حالة من السكون المريب والغريب، هذه الحالة لم تخرجهم منها إلا تصريحات وزيرة الخارجية ثم قرار رئيس المجلس الرئاسي بتكليف رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة.

امغيب أوضح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يستنتج أن قادة المليشيات كانوا ينتظرون معرفة توجه المجلس الرئاسي وبعض وزراء الحكومة، هل هو في صالحهم أم لا، كما كانوا ينتظرون أيضًا اعتماد الميزانية لكي يرجعوا إلى عاداتهم القديمة في ابتزاز الوزراء وتخويفهم والضغط عليهم بسبب وبدون سبب، تحت شرعية (الثوار)، وأول ما سوف يتم صرفه أو نهبه من الميزانية الأموال التي طلبوها لفتح الطريق الساحلي، بحسب قوله.

وطالب بضرورة ألا يتم صرف أي ميزانية للحكومة قبل معرفة موقف رئيس الحكومة من المليشيات واخراجهم من العاصمة طرابلس وفتح كل الطرق التي يسيطرون عليها؛ حتى لا تكون هذه الميزانية لدعم أشخاص يعرفهم الدبيبة، ووصفهم بأنهم يسعون لإشعال فتيل حرب أخرى.

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