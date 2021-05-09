ليبيا – افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي ملعب نادي الباروني في بلدية جادو بحضور وزيرين، فضلًا عن مسؤولين رفيعين في الحكومة.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية وتابعته صحيفة المرصد، فقد شارك في مراسم الافتتاح وزيرا التعليم العالي عمران القيب والتعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، ومدير إدارة المشروعات في وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية محمد المجدوبي.

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وخلال كلمته في المهرجان الرياضي الذي أقامته إدارة نادي الباروني على هامش الافتتاح بمشاركة لفيف من الشرائح الاجتماعية وقدامى الرياضيين بمنطقة جادو، شدد الجويفي على وجوب إيجاد تعاون دائم بين الوزارة والبلديات للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية والمحافظة عليها.

وأضاف الجويفي: إن هذه الملاعب والمنشآت تمثل متنفسًا مهمًا للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية. مؤكدًا أن وزارته ستقوم بتطوير المساحات المتوفرة بنادي الباروني وطرحها بمشاريع الوزارة القادمة لإعطاء فرص أكبر لممارسة الرياضة.

واختتم الجويفي زيارته بالإطلاع على المتحف المحلي ببلدية جادو الذي يحوي مقتنيات يعود تاريخها لما يزيد عن الـ7 قرون ويعد من أهم الصروح الحضارية في ليبيا.

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