بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي بعد خسارة مطارده لايبزيغ

بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي بعد خسارة مطارده لايبزيغ

ألمانيا – توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد خسارة مطارده المباشر لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من “البوندسليغا”.

وضمن البايرن إنهاء الدوري في المركز الأول قبل ساعة واحدة من انطلاق مباراته ضمن الجولة ذاتها أمام ضيفه بوروسيا مونشغلادباخ.

وهذا اللقب هو التاسع لفريق بايرن ميونخ على التوالي والـ31 في تاريخه في “البوندسليغا”.

وبخسارة لايبزيغ الوصيف توقف رصيده عند 64 نقطة متخلفا بفارق 7 نقاط عن المتصدر البايرن صاحب الـ71 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

في المقابل، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 58 نقطة وصعد إلى المركز الرابع على جدول ترتيب فرق “البوندسليغا”.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض ماركو رويس وجادون سانشو “هدفين” في الدقائق 7 و51 و87، فيما سجل هدفي لايبزيغ لوكاس كلوسترمان وداني أولمو في الدقيقتين 63 و77 على التوالي.

المصدر: RT

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