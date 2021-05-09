ألمانيا – احتفل بايرن ميونخ بلقبه التاسع تواليا والـ31 بتاريخه في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الكاسح على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بسداسية نظيفة امس ضمن الجولة 32 من المسابقة.

وسجل سداسية البايرن كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي “هاتريك” في الدقائق 2 و34 و65 من ركلة جزاء، فيما سجل توماس مولر والفرنسي كينغسلي كومان وليروي ساني باقي الأهداف في الدقائق 23 و44 و85.

وأنهى الفريق البافاري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي تانجي نيانزو في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

ودخل البايرن المباراة متوجا بلقب الدوري التاسع تواليا والـ31 في تاريخه، بعد خسارة مطارده المباشر لايبزيغ في وقت سابق اليوم أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة، متقدما بعشر نقاط على الوصيف لايبزيغ صاحب الـ64 قبل جولتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد مونشنغلادباخ عند 46 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق “البوندسليغا”.

المصدر: RT

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