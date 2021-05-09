بريطانيا.. القطاع الخاص يحقق أعلى مستوى نمو منذ أكتوبر 2013

بريطانيا.. القطاع الخاص يحقق أعلى مستوى نمو منذ أكتوبر 2013

إنجلترا – أفادت مؤسسة “أي أتش أس” ماركت للأبحاث العالمية، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يرصد أداء القطاع الخاص في بريطانيا، ارتفع في أبريل/نيسان الماضي لأعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول 2013.

وأفادت المؤسسة في تقرير،لها بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفعت إلى 60.7 نقطة الشهر الماضي، مقابل 56.4 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وحسب التقرير، جاء الارتفاع بفضل تحسن أداء قطاع الخدمات مرة أخرى، مدفوعة بالزيادات الحادة في الأعمال ونمو الإنفاق الاستهلاكي.

وأشارت إلى أن قراءة المؤشر، تأتي بفضل تخفيف قيود السيطرة على كورونا، إلى جانب مستويات التفاؤل المرتفع بشأن تعافي الاقتصاد على المدى القريب.

وانعكست ثقة الشركات باستدامة الانتعاش في زيادة تعيين الموظفين، لتسجل أعلى مستوى للتوظيف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وزادت أحجام الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وكان معدل التوسع هو الأعلى منذ ديسمبر/كانون أول 2013.

وأفادت المؤسسة، بأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية أدت إلى ارتفاع حاد في تسريع الحجوزات المؤجلة وإطلاق المشاريع الجديدة.

وتوقع التقرير أن يواصل قطاع الخدمات الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 1997.

وذكر التقرير أن استمرا إطلاق اللقاح الناجح يدعم التوقعات بانتعاش قوي في العام المقبل.

وتواصل بريطانيا تخفيف قيود كورونا تدريجيا مع نشر تطعميات ضد فيروس كورونا، وستسمح بالسفر إلى بعض الوجهات الدولية في 17 مايو/أيار الحالي.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

الأناضول

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