بومبيو: لا يمكن لإدارة بايدن منح إيران مليارات الدولارات مقابل صفقة لا تحمي الأمريكيين وإسرائيل

بومبيو: لا يمكن لإدارة بايدن منح إيران مليارات الدولارات مقابل صفقة لا تحمي الأمريكيين وإسرائيل

الولايات المتحدة – أعرب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو عن رفضه “لمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران مليارات الدولارات”، مقابل صفقة اعتبرها “لا تحمي الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وكتب بومبيو على “تويتر”: “إسرائيل حليف حاسم وتمثل الديمقراطية في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “لا يمكن لإدارة بايدن أن تمنح النظام الإيراني مليارات الدولارات مقابل صفقة لا تحمي الأمريكيين أو صديقتنا إسرائيل”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن عن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا يقضي برفع كافة العقوبات تقريبا عن طهران، مشيرا إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل.

المصدر: RT

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