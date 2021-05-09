السودان – أعلن كل من السودان وتركيا، مراجعة كافة الاتفاقيات بينهما في المجال الزراعي، بهدف تطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء سفير تركيا بالسودان عرفان نذير أوغلو، مع وزير الزراعة السوداني الطاهر إسماعيل حربي بالخرطوم، وتابعت مجرياته الأناضول.

وقال وزير الزراعة السوداني، للأناضول، إن الاجتماع هو بداية تقييم للعلاقات بين البلدين، “وإزالة الآثار السلبية التي نتجت عن سوء إدارة الملف من جانب النظام السابق”.

وأضاف: “ناقشت مع السفير التركي الموارد الطبيعية والبشرية في السودان، والإنتاج الزراعي المتطور في تركيا”.

وأوضح أن الجانبين “راجعا الاتفاقيات القديمة بين البلدين في مجال الزراعة، بهدف تطوير الأداء وتحسين علاقات التعاون”.

من جانبه، قال نذير أوغلو إن لقاءه الوزير السوداني “كان مثمرا للغاية، حيث اتفقنا على تعزيز علاقات التعاون في المجال الزراعي”.

وأوضح أنه أطلع الوزير السوداني على معلومات عامة عن قطاع الزراعة في تركيا، مؤكدا استعداد أنقرة لتقاسم خبراتها وتجاربها مع الخرطوم.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأعلى في المنطقة العربية بواقع 175 مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) من الأراضي الصالحة للزراعة، وأكثر من 100 مليون رأس من الماشية.

وفي ديسمبر 2017، تأسست شركة بين المديرية العامة للشؤون الزراعية التركية ووزارة الزراعة السودانية، على هامش زيارة الرئيس أردوغان، لتشجيع الاستثمار الزراعي المشترك بين البلدين.

الأناضول

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