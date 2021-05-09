تشيلسي يقلب الطاولة على السيتي ويحرمه من التتويج المبكر بلقب “البريميرليغ”

تشيلسي يقلب الطاولة على السيتي ويحرمه من التتويج المبكر بلقب “البريميرليغ”

إنجلترا – قلب تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه مانشستر سيتي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الـ44 قبل أن يضيع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فرصة ذهبية لتعزيز تقدم فريقه بإهداره لركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض تشيلسي وقلب النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين عن طريق المغربي حكيم زياش والإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقتين 63 و90+2 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي في الصدارة عند 80 نقطة وبقي متقدما بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد (67 نقطة) الذي يتبقى لديه 5 مواجهات.

ويحل فريق “الشياطين الحمر” غدا الأحد ضيفا على أستون فيلا، ولديه مباراة مؤجلة على أرضه أمام ليفربول.

وكان مانشستر سيتي بحاجة للفوز اليوم ليتوج بلقب بطل “البريميرليغ” للمرة السابعة في تاريخه قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: RT

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