ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بجولة تفقدية مفاجأة لمركز بنغازي الطبي بسعة 1200 سرير للإطلاع على سير العمل داخل أقسامه.

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وأكد بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد وقوف الزناتي على أهم الخدمات التي يقدمها المركز والمشاكل التي يواجهها في تقديم خدماته في أقسام العناية والأشعة والطوارئ ومعامل التحاليل فضلا عن استماعه إلى عدد من المرضى وتعهده بتقديم الخدمات لهم.

وأضاف البيان إن الزناتي تفقد أيضا عدد من المرافق الأخرى داخل المركز كالمطعم والمغسلة مؤكدا ضرورة تذليل الصعاب أمام العاملين لتقديم خدمات أفضل.

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