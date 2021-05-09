السويد – كشفت شركة “Tec-Innovation” النمساوية مؤخرا عن أحذية ذكية تستخدم أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من العمى وضعف البصر.

وأفاد موقع “أوديتي سنترال” بأن هذا الحذاء يساعد على اكتشاف العوائق التي تصل إلى أربعة أمتار.

يعرف الحذاء الذكي باسم “InnoMake”، ويهدف إلى أن يصبح بديلا حديثا لعصا المشي التي مضى عليها عقود والتي يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم للتجول بأمان قدر الإمكان، وفقا للموقع.

ويعتمد الطراز المتاح حاليا على أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق وتحذير مرتديها من خلال الاهتزاز وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث، كما تعمل الشركة على إصدار أكثر تقدما يتضمن الكاميرات والذكاء الاصطناعي ليس فقط لاكتشاف العقبات ولكن أيضا طبيعتهاـ بحسب “أوديتي سنترال”.

وأشار “أوديتي سنترال” إلى أن “Tec-Innovation” عقدت شراكة مع جامعة “Graz” النمساوية للتكنولوجيا لتطوير أحدث خوارزميات التعلم العميق على غرار الشبكات العصبية التي يمكنها تحليل المعلومات التي توفرها أجهزة الاستشعار والكاميرات المدمجة في حذاء “InnoMake”، لتحديد ما إذا كانت المنطقة خالية، والعوائق، والآمن للسير عليه، وكذلك التمييز بين أنواع العوائق المختلفة.

وقال ماركوس رافر، أحد مؤسسي “Tec-Innovation” لـ”TechXplore”: “ليس فقط التحذير من أنني أواجه عقبة ذات صلة، ولكن أيضا المعلومات حول نوع العقبة التي أواجهها، إنه يحدث فرقا كبيرا سواء كان جدارا أو سيارة أو سلما”.

وأضاف رافر، الذي نفسه يعاني من مشكلة بصرية: “أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية الموجودة على إصبع الحذاء تكتشف العوائق التي تصل إلى أربعة أمتار، ثم يتم تحذير مرتديها بالاهتزاز و/أو الإشارات الصوتية، وهذا يعمل بشكل جيد للغاية وهو بالفعل مساعدة كبيرة لي شخصيا”.

وفقا لـ”أوديتي سنترال”، فإن الإصدار الحالي من حذاء “InnoMake” متاح بالفعل للشراء على موقع “Tec-Innovation”، مقابل 3200 يورو (نحو 3850 دولار) لكل زوج، وأنه حتى بدون وظيفة الكاميرا، التي لا تزال قيد التنفيذ، فإن الأحذية هي قطعة فنية رائعة تتميز بأوضاع وخوارزميات متقدمة لجعل استخدام النظام سهلا قدر الإمكان.

وبحسب موقع “Tec-Innovation” فإنه “بالإمكان إجراء تعديلات في الوقت الفعلي، باستخدام الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز، ويمكن ضبط النطاق حتى 4 أمتار بالضغط لفترة وجيزة على الزر، ويمكن تنشيط الوضع الذكي الذي يوقف النظام تلقائيا مؤقتا، على سبيل المثال عند الجلوس، يمكن استخدام “InnoMake” كماسح ضوئي للحصول على معلومات حول المحيط عن طريق حركة القدم “.

هذا وتم دمج النظام المتقدم بشكل مريح في مقدمة الحذاء ، في علبة مقاومة للماء والغبار، حيث يتم تشغيله بواسطة بطارية شديدة التحمل يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوع واحد، وحسب الاستخدام، ويمكن شحن البطارية في ثلاث ساعات فقط باستخدام كابل “USB”، في حين تتمثل الخطوة التالية لـ”Tec-Innovation” في استخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة نظامها لإنشاء نوع من خريطة تنقل التجول الافتراضي للأشخاص ذوي مشاكل بصرية، وفقا “أوديتي سنترال”.

وأوضح عالم الكمبيوتر، فريدريك فراوندورفر قائلا: “كما هو الحال حاليا، يستفيد من يرتديها فقط في كل حالة من البيانات التي يجمعها الحذاء أثناء سيره..سيكون أكثر استدامة إذا أمكن توفير هذه البيانات أيضا لأشخاص آخرين كمساعدات ملاحية”.

المصدر: “أوديتي سنترال”

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