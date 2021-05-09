إنجلترا – صنع الدولي المصري محمد صلاح هدفا لزميله السنغالي ساديو ماني في المباراة التي فاز فيها فريقهما ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين أمس ضمن الجولة 35 من “البريميرليغ”.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، فإن هدف ماني الذي جاء من تمريرة حاسمة من صلاح، هو الأول الذي يشترك فيه الثنائي معا هذا الموسم في “البريميرليغ”.

ويعود آخر هدف اشترك فيه الثنائي في الدوري الممتاز إلى شهر يونيو من عام 2020 وتحديدا في شباك كريستال بالاس.

وسجل ماني هدفه في الدقيقة الـ31 قبل أن يضيف الإسباني تياغو ألكانتارا الهدف الثاني لـ”الريدز” في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي من اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة وصعد إلى المركز السادس مقلصا الفارق إلى 6 نقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ولدى ليفربول مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.

المصدر: RT

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