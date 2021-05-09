فلسطين – بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصعيد القائم حول مدينة القدس مع كل من نظيره التونسي قيس سعيد والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن عباس بحث مع الملك عبد الله آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، بما في ذلك التوترات الأخيرة في الحرم القدسي و”الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين” في حي الشيخ جرّاح.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني اتفقا على “مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة والمحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها”.

المصدر : RT

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