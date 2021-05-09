ليبيا – قال الباحث السياسي محمد قشوط إن جهاز المخابرات يعتبر حلمًا لدى بعض الميليشيات من أجل تولي رئاسته، مشيدًا بخطوة المجلس الرئاسي بتعيين حسبن العائب رئيسًا للجهاز خلفًا لعماد الطرابلسي، وتسليمه الجهاز لأهل الاختصاص والخبرة، داعيًا إلى تحركات مماثلة في جهات وهيئات أخرى.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، رأى أن الميليشيات أدركت أخيرًا أنها الخاسرة بعدما نضج المسار السياسي في البلاد، وأن هناك توجهًا دوليًا يحول دون اندلاع حرب جديدة، وهو ما تسعى لحدوثه؛ لأنها لا تجد ملاذًا سوى في الفوضى، وأن مسألة الذهاب إلى الانتخابات أمر لا يخدمها؛ لأنها ترى في تسوية خطر يداهمها وعودة القرار للشعب، ما يعني في الأخير انتهاء وجودها.

Share and Enjoy ! 0 Shares