ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صالح فحيمة أنه بدا من خلال البيان الأمريكي الأوروبي وكأن هذه الدول لها مصلحة مباشرة في استمرار أشخاص بعينهم في مناصبهم الحالية، مشيرًا إلى أنه دون الخوض في تفاصيل ذلك وبصرف النظر عن مدى صحته، لا يحق لتلك الدول أن تتدخل لتطلب إبقاء الوضع على ما هو عليه من الفوضى والانقسام حسب تعبيره.

افحيمة وأوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أنه “يتضح من البيان محاولة تلك الدول المحافظة على مصالح معينة من خلال الإبقاء على أشخاص، وليس من خلال العلاقة القائمة على الأسس السليمة بين الدول”.

ونوّه إلى أنه بخصوص البند الذي أثار غضب البرلمان وغيره من المؤسسات، فهو التحذير من تغيير المناصب السيادية، بزعم أن ذلك سيؤدي إلى تأخير موعد الانتخابات، وهو غير صحيح، حسب تقديره.

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