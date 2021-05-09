مفاوضات بين بريطانيا و”اليويفا” بشأن مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

مفاوضات بين بريطانيا و”اليويفا” بشأن مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

إنجلترا – أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد، أن هناك مفاوضات تتم حاليا بين الحكومة البريطانية و”اليويفا” وجهات أخرى بشأن مكان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر حتى الآن أن يجمع النهائي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في الـ29 من مايو الجاري على أرضية ملعب “أتاتورك” في مدينة اسطنبول التركية.

ولكن أثيرت شكوك حول مكان إقامة المباراة بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر مما يجعل من المستحيل حضور الجماهير البريطانية.

وأبلغ جوف محطة “سكاي نيوز” بشأن المكان المحتمل للنهائي “توجد مفاوضات مفصلة حاليا”.

وأضاف: “يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي ولا أريد المقاطعة لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ترغب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا”.

وأوضح جوف في مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن دودن يتحدث مع “اليويفا وآخرين”.

المصدر: رويترز

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