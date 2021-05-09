إسبانيا – أصبح لويس هاميلتون أول سائق في تاريخ بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 يحصد مركز أول المنطلقين للمرة الـ100 بعدما، حقق أسرع لفة في التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى امس.

ويملك سائق مرسيدس البالغ عمره 36 عاما الرقم القياسي بفارق كبير عن أسطورة فيراري المعتزل مايكل شوماخر صاحب المركز الثاني برصيد 68 مرة.

وصرخ السائق البريطاني في سعادة عندما أبلغه مهندس سباقاته بالنبأ.

وقال هاميلتون: “أشعر بالامتنان والتواضع. أنا سعيد للغاية، تبدو مثل الأولى لي”.

وتأهل ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثاني متأخرا بفارق 0.036 ثانية عن هاميلتون الذي يتصدر بطولة السائقين بفارق ثماني نقاط عن منافسه الهولندي.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثالثا بعد أسبوع من حصد مركز أول المنطلقين في البرتغال.

وحقق هاميلتون، الذي نال مركز أول المنطلقين لأول مرة في مسيرته مع مكلارين في 2007، زمنا قدره دقيقة واحدة و16.741 ثانية من محاولته الأولى في الفترة الثالثة من التجارب ولم يستطع تحسين زمنه في المحاولة الثانية.

ولم يستطع أي سائق الفوز من مركز أول المنطلقين هذا الموسم لكن المنطلق من المقدمة في برشلونة انتصر في 22 من 30 سباقا على الحلبة الكتالونية.

المصدر: رويترز

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