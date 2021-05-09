ليبيا – أكد المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية قرب الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي.

بيان صحفي صادر عن المركز تابعته صحيفة المرصد أشار إلى المباشرة في التنفيذ بعد عطلة عيد الفطر مبينا إن المرحلة الأولى تتمثل في إجراء مسح شامل لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف البيان إن الإعلان عن بدء المرحلة الأولى شهد استعراض خطة العمل وشرح آلية تنفيذها من قبل المختصين من إدارة الهندسة العسكرية وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمالها مبين إن كل ذلك يأتي لتمكين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية من إعطاء الإذن للشركات للعودة.

وأوضح البيان إن إذن العودة يأتي للبدء في تنفيذ العقود للمبرمة من طرف الجهات التابعة للوزارة لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي من خلال إنشاء محطة الركاب وصيانة المهبط وساحة وقوف الطائرات وتجهيز برج المراقبة الجوية وباقي المشاريع المكملة واللازمة لتشغيل المطار.

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