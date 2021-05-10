الأردن – أعلنت الحكومة الأردنية امس تقليص ساعات الحظر الليلي المفروضة في البلاد بموجب قيود كورونا، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر.

وفي بيان للحكومة الأردنية: “ستبدأ ساعات الحظر للأفراد اعتبارا من الساعة 11 مساء وحتى الـ6 صباحا لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتبارا من الساعة 10 ليلا وحتى الـ6 صباحا طوال الأسبوع باستثناء المنشآت التي تقرر السلطات أن طبيعة عملها خلاف ذلك”.

وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في “إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا لتطورات الوضع الوبائي وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم”.

كما أنها شددت على أن “الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة”، مؤكدة مضيها قدما في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية، وفقا للوضع الوبائي.

المصدر: RT

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