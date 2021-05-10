“الأمن القومي” بعد اجتماعها بظريف: أجوبته حول التسريب لم تكن مقنعة وأكد عدم عزمه الترشح للرئاسة

“الأمن القومي” بعد اجتماعها بظريف: أجوبته حول التسريب لم تكن مقنعة وأكد عدم عزمه الترشح للرئاسة

إيران – أنهت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اجتماعها مع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، على خلفية التسريب الصوتي.

وقال شهريار حيدري، نائب رئيس اللجنة: “ظريف أكد للنواب أنه لم يكن يريد إضعاف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، في حديثه، ولم يكن ينوي إحداث انقسام داخل إيران بشأن الانتخابات”، مشيرا إلى أن “أجوبة ظريف على أسئلة النواب حول التسريب لم تكن مقنعة”.

وأضاف حيدري: “سأل ثلاثة عشر نائبا وزير الخارجية عن الملف الصوتي، فأجاب ظريف أن المقابلة كانت مخصصة لنقل التجربة وأنه لم يكن على علم بنشرها”، مؤكدا أنه “خلال الاجتماع تم التصويت على تشكيل لجنة تحقيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة لمعرفة ملابسات تسريب المقابلة”.

هذا وكشف نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أن “ظريف أكد خلال الاجتماع عدم عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية”.

المصدر: عمر هواش – طهران

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