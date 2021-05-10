السعودية – أعلن مجلس الضمان الصحي في السعودية، أنه تم اعتماد منتج تأميني يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للسعوديين خلال السفر بالتعاون مع البنك المركزي.

وقال المتحدث باسم مجلس الضمان، في مؤتمر صحفي، إن السفر سيكون متاحا للمواطنين السعوديين الحاصلين على التطعيم من جرعتين أو جرعة واحدة بعد مرور فترة زمنية كافية، أو لمن أصيبوا وتعافوا منذ 6 أشهر، على أن تكون هذه الخدمة من التأمين متاحة لهم بشكل اختياري.

وشدد المتحدث على أنه لتخفيف المخاطر في البلاد، تم إلزام المواطنين ما دون 18 عاما بهذا التأمين كإجراء إلزامي قبل السفر.

المصدر: سبق

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