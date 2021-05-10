العراق.. محتجون يحرقون الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء احتجاجا على مقتل ناشط

العراق.. محتجون يحرقون الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء احتجاجا على مقتل ناشط

العراق – أفاد مراسل RT في العراق، امس بأن محتجين أحرقوا الإطارات أمام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوبي العراق، احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني.

وقال المراسل إن “العشرات من المحتجين في محافظة كربلاء احتجوا أمام القنصلية الإيرانية وأحرقوا الإطارات أمامها”.

وأضاف، أن “المحتجين رفعوا شعارات ونددوا بعمليات الاغتيال التي تطال النشطاء، واتهموا جماعات مسلحة مقربة من إيران بالوقوف خلفها”.

والليلة الماضية، أفاد مراسلنا في العراق بأن مسلحين اغتالوا الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

ومنذ أكتوبر 2019 سقط المئات من المحتجين العراقيين بعمليات اغتيال وقتل خلال الاحتجاجات، وتتراوح أعدادهم بين 560 وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية العام الماضي، ونحو 800 حسب نشطاء.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares