أفغانستان – بحثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة مع وزراء أفغان ادعاءات ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وقالت المحكمة في بيان لها إن “وفدا يضم وزير الخارجية ووزير العدل الأفغانيين زار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة وأجرى مباحثات مثمرة مع المدعية العامة”.

وأضافت أن “المحادثات جرت بناء على طلب تقدمت به كابول في مارس 2020 إلى مكتب المدعي العام من أجل تأجيل التحقيق بالجرائم”.



وأشارت إلى أن المناقشات “قدمت فهما أفضل” للخطوات التي اتخذتها أو تتوخاها السلطات الأفغانية لتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى القضاء.

وقالت بنسودة إن “الشعب الأفغاني يستحق عدالة ملموسة بدون تأخير، بعد عقود من النزاع والعنف”.

وأعربت عن حرصها على مواصلة المناقشات مع السلطات الأفغانية “لتحديد أفضل السبل لتحقيق العدالة”.

في مارس 2020، نقضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكما سابقا بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

ويتعلق التحقيق خصوصا بانتهاكات ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares