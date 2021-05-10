ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسي الكوني مجموعة من مشائخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن في مدينة طرابلس.

وفي مستهل الاجتماع قدم الحضور للمنفي وعضو المجلس أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب المكتب الإعلامي التابع للرئاسي.

وناقش الحضور أهمية المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين، والتي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي.

وفي ختام اللقاء أعلن الحضور تأييدهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة، حيث وجهوا دعوة رسمية للمجلس الرئاسي بضرورة زيارة مدينتي زليتن ومصراتة في الفترة القريبة القادمة.

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