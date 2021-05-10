ليبيا – أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي والوفد المرافق له أمس الأحد زيارة ميدانية لمنفذ رأس اجدير الحدودي رفقة رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية في بلدية زوارة.

التومي اطلع خلال زيارته بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي على سير العمل داخل المنفذ، وأهم المشاكل التي تواجههم، لا سيما في القطاع الخدمي والنظافة العامة بالمعبر، واستمع للملاحظات من الجهات الاختصاص؛ وذلك من أجل تدليل الصعوبات ومعالجتها.

وعقب الزيارة، قال الوزير: إن منفذ رأس اجدير الحدودي يعاني جملة من الإشكاليات، خاصة في مجال النظافة العامة والتعقيم، معطيًا تعليماته لشركة الخدمات العامة الساحل الغربي وتكليفها للقيام بمهامها على أكمل وجه، للمحافظة على المظهر اللائق والوجه المشرف للغرب الليبي الذي يعطي الانطباع للمسافر أثناء دخول الأراضي الليبية ومغادرتها.

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