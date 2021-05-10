إنجلترا – طلبت حكومة بريطانيا من صناعة السكك الحديدية إعلان كيفية تعاملها مع تعطل الخدمات، بعد اضطرار عدة شركات لتشغيل القطارات لسحب جزء من أساطيلها بسبب تشققات تم اكتشافها في بعض القطارات.

وحددت الفحوصات التي أجريت يوم السبت الماضي على قطارات “كلاس 800 سيريس” التي تصنعها شركة “هيتاشي” اليابانية وجود شقوق في جزء من هيكل بعض القطارات، مما دفع شركات تشغيل القطارات إلى سحب جميع قطاراتها من تلك الفئة.

وقال وزير السكك الحديدية كريس هيتون هاريس في بيان له: “وجهت صناعة السكك الحديدية لوضع خطة شاملة على وجه السرعة لضمان استئناف الخدمات بأمان في أسرع وقت”.

وأضاف : “أتوقع من شركات تشغيل القطارات بحث كل الخيارات لاستبدال الخدمات لمساعدة الناس على إكمال رحلاتهم، وطلب من شركة “هيتاشي” وضع خطة لفحص السلامة بالإضافة إلى استراتيجية إصلاح طويلة المدى”.

واعتذرت شركة “هيتاشي” للركاب وشركات التشغيل قائلة إن “القطارات تم سحبها كإجراء احترازي”.

المصدر: “رويترز”

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