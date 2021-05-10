بعدما أوقعت نفسها في موقف محرج.. سلوفاكيا تعيد النظر في استخدام لقاح “سبوتنيك V”

بعدما أوقعت نفسها في موقف محرج.. سلوفاكيا تعيد النظر في استخدام لقاح “سبوتنيك V”

سلوفاكيا – تعتزم حكومة سلوفاكيا أن تناقش مع موسكو إمكانية استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا بعد أن تم اختباره بنجاح في مختبر هنغاري.

وقال وزير الصحة السلوفاكي، فلاديمير لينغفارسكي، إنه سيتحدث مع خبراء بلاده و”الجانب الروسي حول التطورات الأخرى بشأن هذه المسألة”.

وعرضت هنغاريا مساعدة سلوفاكيا في فحص اللقاح الروسي الصنع بعد أن قال المعهد السلوفاكي الحكومي لمكافحة المخدرات إنه لم يتلق معلومات كافية عن اللقاح الروسي من منتجه حتى يتمكن من تقييم فوائده ومخاطره.

وقالت الهيئة التنظيمية أيضا إن الجرعات التي تلقتها من روسيا تختلف عن تلك الخاضعة للمراجعة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ووصف الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الذي يقوم بتسويق “سبوتنيك V” بالخارج، النتائج بأنها “أخبار مزيفة”، مشيرا إلى أن الهيئة التنظيمية للأدوية في سلوفاكيا اختبرت اللقاح في مختبر ليس جزءا من شبكة الاتحاد الأوروبي الرسمية للمختبرات المعتمدة.

ورحب الصندوق الروسي للاستثمار المباشر بنتائج الاختبارات الهنغارية وقال إنه طلب من هيئة الأدوية السلوفاكية الاعتذار “لنشر معلومات غير صحيحة عن لقاح سبوتنيك V”.

وقال لينغفارسكي إنه ينتظر نتائج الاختبارات التي يقوم بها الخبراء الروس لجرعات لقاح “سبوتنيك V” الذي تم تسليمه إلى سلوفاكيا، كما ينتظر الموافقة الروسية على استخدام اللقاح قبل أن يتخذ أي قرارات أخرى.

وستكون سلوفاكيا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد هنغاريا تستخدم لقاح “سبوتنيك V”، الذي لم يتم التصريح به بعد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وتسببت صفقة لشراء مليوني جرعة من لقاح “سبوتنيك V”، رتبها رئيس الوزراء آنذاك إيغور ماتوفيتش، في أزمة سياسية في مارس أدت إلى انهيار الحكومة السلوفاكية.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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