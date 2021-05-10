ليبيا – دعا رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه إلى إعادة النظر في قرار تعيين حسين العائب رئيسًا لجهاز المخابرات.

شكشك أوضح في مخاطبة موجهة إلى المجلس الرئاسي تداولتها وسائل الصحافة والإعلام وتابعتها صحيفة المرصد أن المجلس يجب أن يتخذ ما يلزم لسحب قرار التعيين، مؤكدًا مباشرة إدارة قضايا الدولة بدعوى بطلان الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف باريس.

وأضاف شكشك: إن تصرفات العائب كانت سببًا في حصول شركة جنكيز للإنشاءات والتجارة والصناعة التركية على هذا الحكم، بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الدولية للتنمية والاستثمار المساهمة بالمشاركة مع آخرين في عملية غش وتحايل على الدولة الليبية.

وبحسب شكشك، تم التحايل بقصد الحصول على عقود من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار لصالح شركة جنكيز للإنشاءات والتجارة والصناعة التركية، سعيًا منهم لتحقيق منافع شخصية؛ ليباشر الديوان في التحقيق بملف القضية في الـ17 من مارس من العام 2019.

وأضاف شكشك: إن التحقيق تم من خلال تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 137 لسنة 2019، مؤكدًا كذلك مخاطبة إدارة القضايا بموجب كتاب الديوان رقم 2534-19 بتاريخ الـ7 من مايو من العام 2019 للطعن على الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة جنكيز مع إرفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.

وشدد شكشك على إحالة نسخة من ملف القضية إلى النائب العام بموجب كتابه رقم 256 المؤرخ في الـ27 من سبتمبر من العام 2020، الذي يتمضن كافة المخالفات والمستندات المؤيدة لذلك، التي ثبت من خلالها تورط حسين محمد خليفة العائب في عملية فساد وتحايل وغش نتج عنها الإضرار بمصالح الدولة الليبية.

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